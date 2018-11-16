Участок "Саларьево-Столбово" московского метро планируется открыть к маю 2019 года

16.11.18 15:57

© РИА Новости. Алексей Филиппов

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Участок Сокольнической линии московского метро от станции "Саларьево" до станции "Столбово" будет открыт для пассажиров в мае 2019 года, заявил в пятницу первый замглавы департамента строительства столицы Петр Аксенов.

"В начале января 2019 года на этом участке будет запущен технический поезд для обкатки и наладки линии для обеспечения движения поездов. Мы рассчитываем, что к майским праздникам уже будем перевозить пассажиров на этом участке", - сказал П.Аксенов в ходе осмотра хода строительства станции "Столбово".

Он отметил, что на данный момент работы на строящемся участке выполнены на 80%.

Замглавы департамента подчеркнул, что станции будут оборудованы лифтами для маломобильных граждан.

Строительство участка "Саларьево-Столбово" Сокольнической линии метро началось в феврале 2018 года. Общая протяженность участка составит около 12 км, для пассажиров будут открыты наземные станции "Филатов луг" и "Прокшино", а также подземные станции мелкого заложения "Ольховая" и "Столбово". В основном ветка пройдет по земле в створе трассы Солнцево-Видное, лишь на небольших ее участках поезда поедут в тоннелях.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что участок метро от "Саларьево" до "Столбово" планируется запустить в начале следующего года.