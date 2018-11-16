КС РФ уведомил Евкурова и Кадырова об их участии в рассмотрении дела о границе между республиками

16.11.18 15:50

© РИА Новости. Руслан Кривобок

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Конституционный суд РФ пригласил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и главу Чечни Рамзана Кадырова участвовать в заседании по вопросу о границе между республиками.

"В рамках подготовки к публичному слушанию 27 ноября запроса Ю.-Б.Евкурова о проверке конституционности соглашения "Об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой" Конституционный суд РФ уведомил о заседании главу республики Ингушетия, главу Чеченской республики и Народное собрание республики Ингушетия для их участия в рассмотрении дела", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе КС РФ.

На слушание дела также приглашены: парламент Чеченской республики, полномочные представители Госдумы РФ, Совета Федерации и президента РФ, Генпрокуратуры РФ, Минюста РФ в Конституционном Суде РФ, Конституционный суд республики Ингушетия и Всемирный конгресс ингушского народа, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 14 ноября КС РФ принял к рассмотрению запрос Ю.-Б.Евкурова о проверке конституционности соглашения "Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" и утвердившего это соглашение закона. Дело будет рассмотрено в открытом заседании 27 ноября 2018 года.

Судьей-докладчиком назначен заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин.

Главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. С 8 октября она носила легитимный характер. Протестующие перешли на новую площадку по согласованию с местными властями.

30 октября Конституционный суд Ингушетии огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней. По итогам заседания закон был признан неправомерным. Суд постановил, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой необходимо утвердить на референдуме республики. Глава Ингушетии заявил "Интерфаксу", что признание несоответствующим Конституции Ингушетии закона об установлении границы с Чечней не является основанием для его отмены.

8 ноября в КС РФ поступил запрос Ю.-Б.Евкурова о соответствии Основному закону страны соглашения о границах с Чечней.