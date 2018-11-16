Саратов простится с экипажем Ан-148, потерпевшим крушение в Подмосковье

16.11.18 16:20

© РИА Новости. Саид Царнаев

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с погибшим экипажем самолета Ан-148 рейса "Москва - Орск", разбившегося в феврале в Раменском районе Московской области, пройдет в субботу в Саратове, сообщает пресс-служба саратовского аэропорта.

"Саратовские авиалинии" доставили из Москвы останки членов экипажа потерпевшего крушение самолета АН-148-Андрея Ревякина, Олега Сергеева и Виктории Коваль. Прощание с погибшими пройдет в субботу в Храме Покрова Пресвятой Богородицы. Затем О.Сергеев будет похоронен на Увекском кладбище, а В.Коваль и А.Ревякин - на Новом Елшанском кладбище",- говорится в сообщении.

В Симферополе в пятницу простились с Анастасией Славинской, с Сергеем Гамбаряном простятся в Москве 17 ноября, с Валерием Губановым - в Тамбове 18 ноября.

"Компания оказала всестороннюю помощь семьям погибших в организации похорон",- отмечается в пресс-релизе.

Ранее в Оренбургской области прошли похороны 24 жертв крушения самолета.

Авиакатастрофа произошла 11 февраля 2018 года. Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился через семь минут после вылета из "Домодедово" в Орск Оренбургской области. На борту находился 71 человек, в том числе 34 жителя Оренбуржья. Все они погибли.