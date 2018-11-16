Путин потребовал от правительства вывести систему обеспечения россиян лекарствами на более высокий уровень

16.11.18 16:52

© РИА Новости. Сергей Гунеев

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поднять на более высокий уровень всю систему обеспечения лекарственными средствами в РФ, ждет от правительства соответствующих конкретных предложений.

"Необходимо поднять на новый, более высокий уровень всю систему обеспечения лекарственными средствами. Разумеется, жду от правительства конкретных и четких предложений и мер на этот счет", - сказал В.Путин на совещании по этой теме в пятницу.

Он также коснулся проблемы обеспечения лекарствами больных редкими (орфанными) заболеваниями.

"Со следующего года федеральный бюджет берет на себя обеспечение лекарствами по пяти таким заболеваниям. Ежегодно на эти цели будет выделяться по 10 млрд рублей", - сообщил В.Путин.

Однако, по его словам, "проблемы и здесь тоже остаются, и их немало".

Президент также напомнил, что к 2024 году во всех регионах должны заработать системы электронных рецептов.