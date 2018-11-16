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16.11.18 17:14
Студенты с Ближнего Востока за поступление в Казанский федеральный университет платили от 500 до 3000$
"Установлено, что для поступления в Казанский федеральный университет жители из стран Ближнего Востока платили от 500 до 3000 долларов за право не сдавать вступительный экзамен по русскому языку. Суммы варьировались в зависимости от выбранного факультета", - сказала И.Волк.
По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 291.1 (Посредничество во взяточничестве) и 290 УК РФ (Получение взятки).
По данным официального представителя МВД России, по делу задержан 25-летний житель одного из государств Ближнего Востока, который за $3000 оказал содействие в поступлении в вуз четырем соотечественникам. Он арестован.
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