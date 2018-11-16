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16.11.18 17:50

Более 19 тыс. тонн зерна стоимостью 202 млн руб. украли государственного фонда в Орле, обнаружила ОЗК

© РИА Новости. Виталий Тимкив
16 ноября. Interfax-Russia.ru - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) вместе с силовыми структурами обнаружила кражу более 19 тыс. тонн зерна стоимостью более 202 млн рублей из государственного интервенционного фонда.

"В ходе одного из контрольных мероприятий 15 ноября этого года на АО "Орловская хлебная база N36" (один из хранителей зерна госфонда - ИФ) ОЗК совместно с представителями Россельхозбанка, Генеральной прокуратуры РФ и сотрудниками УМВД России по Орлу установила факт хищения зерна федерального интервенционного фонда в беспрецедентном объеме - 19 тыс. 035 тонн стоимостью 202 млн 284 тыс. рублей", - говорится в сообщении компании.

По этому факту следственное управлением УМВД России по Орлу по заявлению ОЗК возбудило уголовное дело. "Принимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного государству", - отмечается в сообщении.

Компания сообщает, что во взаимодействии с ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой и Россельхозбанком усиливает меры контроля за количественной и качественной сохранностью зерна федерального интервенционного фонда. Для этого проводятся плановые и внеплановые проверки.

ОЗК создана 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Государство владеет 50% плюс 1 акция ОЗК. Вторым акционером является группа "Сумма".

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