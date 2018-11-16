Премьера оратории "О любви и ненависти" Софии Губайдулиной пройдет в Мариинке

16.11.18 18:16

© РИА Новости. Владимир Вяткин

16 ноября. Interfax-Russia.ru - В Концертном зале Мариинского театра в субботу состоится российская премьера оратории "О любви и ненависти" Софии Губайдулиной.

Как сообщает пресс-служба театра, за пульт симфонического оркестра Мариинского театра встанет Валерий Гергиев. Вокальные партии исполнят Наталья Павлова (сопрано), Михаил Векуа (тенор), Владимир Мороз (баритон), Михаил Петренко (бас).

В качестве текстовой основы сочинения для большого симфонического оркестра, хора и солистов композитор использовала псалмы и молитвенные тексты на немецком, русском, итальянском, французском и английском языках, в том числе сборник ирландских молитв бенедиктинского монастыря, опубликованный на немецком в 1912 году.

Сочинение ставит вопрос о ненависти, который открывается в кульминационной точке оратории, а его основной идеей является примирение всех народов Земли.

В общей сложности было создано три версии произведения: одна, состоящая из 9 частей, впервые прозвучала в 2016 году в Дрездене в исполнении Омера Меира Веллбера и Саксонской государственной капеллы, вторая, камерная, - в Москве как "Простая молитва".

Полная версия сочинения была представлена Роттердамским филармоническим оркестром и хором Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в сентябре 2018 года на XXIII "Гергиев-фестивале".