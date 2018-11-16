СКР не исключает, что пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе мог возникнуть из-за поджога

16.11.18 19:11

Фото пресс-службы правительства Северной Осетии

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Пожар на заводе "Электроцинк" в октябре текущего года, повлекший за собой гибель сотрудника МЧС, мог возникнуть из-за поджога или нарушения требований пожарной безопасности, сообщает официальный сайт главы и правительства республики.

"Следственная группа в составе 29 наиболее опытных специалистов рассматривает на сегодняшний день две версии произошедшего: поджог и нарушение требований пожарной безопасности", - приводятся в сообщении слова представителя следственного управления СКР по Северной Осетии Тамерлана Дзодзиева.

По информации главы республики Вячеслава Битарова, в случае ухода УГМК, бюджет Северной Осетии недосчитается порядка 350-400 млн рублей отчислений от "Электроцинка" в год. И эти финансовые потери необходимо компенсировать собственными силами. В эту работу, по мнению руководителя республики, должно будет включиться все бизнес-сообщество региона.

"Да, это не критичная для бюджета сумма, но мы должны искать выход из положения. И все те, кто в республике сегодня чем-то владеет и имеет приличный бизнес, должны быть готовы взять ответственность на себя, не только выступать с трибун, но и внести свой посильный вклад в формирование республиканского бюджета. Это касается и трудоустройства рабочих предприятия, которым необходимо предложить социальные гарантии", - сказал В.Битаров в ходе совещания межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов дальнейшей деятельности ОАО "Электроцинк".

Помимо этого, депутат парламента Северной Осетии Светлана Доева сообщила, что планируемая встреча с коллективом ОАО "Электроцинк" пока не состоялась, так как сотрудники предприятия отказываются идти на диалог.

О создании комиссии по рассмотрению вопросов дальнейшей деятельности завода "Электроцинк" во Владикавказе 22 октября журналистам заявил глава Северной Осетии.

В настоящее время почти весь персонал завода "Электроциник" - более 1,5 тыс. человек - выведены в простой. Во время простоя персонал будет получать оплату труда в размере 2/3 от среднего заработка. Время простоя трудовым законодательством не считается временем отдыха, поэтому работники будут находиться на рабочих местах.

На заводе "Электроцинк" во Владикавказе 21 октября произошел пожар площадью до 4,5 тыс. кв. м. Во время тушения погиб пожарный, еще двое пострадали. Завод приостановил производство, он намерен возобновить работу после оценки ущерба от пожара.

Депутаты парламента Северной Осетии единогласно приняли обращение с требованием закрыть завод "Электроцинк". В качестве адресатов значатся представители федеральных властей, руководство предприятия, а также различные министерства и ведомства страны.

ОАО "Электроцинк" входит в состав УГМК. Производственная мощность завода по выпуску товарного цинка составляет 110 тыс. тонн в год.