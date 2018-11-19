Погиб вице-спикер заксобрания Красноярского края

19.11.18 06:08

© РИА Новости. Антон Круглов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Тело заместителя председателя краевого парламента обнаружено возле дома, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в Законодательном собрании края.

"Тело депутата, зампредседателя Законодательного собрания Алексея Клешко обнаружено сегодня утром около собственного дома. Обстоятельства гибели пока неизвестны", - сказал собеседник агентства.

На сайте краевого парламента появилось официальное сообщение о смерти депутата.

"Ушел из жизни первый заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Михайлович Клешко", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах также сообщил агентству, что одна из версий гибели парламентария - падение с балкона своей квартиры.

По информации официального портала краевого парламента - А.Клешко являлся депутатом с 2001 года. С 1996 года - был депутатом Красноярского горсевета. Также работал журналистом, телеведущим, главным редактором телерадиовещания для детей и молодежи Красноярской государственной телерадиовещательной компании.

Имеет Почетную грамоту и благодарность Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Является победителем Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион 2014" в категории лучший интервьюер.