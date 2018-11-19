Иркутский институт получит 2,1 млрд руб. на радиогелиограф

19.11.18 06:12

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (Иркутск) объявил тендер на строительство, монтаж и поставку оборудования для радиогелиографа на принадлежащей ему Радиоастрофизической обсерватории, говорится на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,102 млрд рублей, работы необходимо выполнить до декабря 2020 года. Закупка будет производиться у единственного поставщика, источник финансирования работ - Минобрнауки РФ.

Согласно информации, опубликованной на сайте института, Радиоастрофизическая обсерватория расположена в Тункинской долине Бурятии, это один из крупнейших астрономических инструментов в стране, который наблюдает за активностью Солнца. Функционирующий в рамках обсерватории солнечный радиотелескоп представляет собой крестообразный интерферометр, "состоящий из двух линий параболических антенн диаметром 2,5 метра".