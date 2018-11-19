Туман нарушил работу аэропорта в Алтайском крае

19.11.18 06:15

© РИА Новости. Антон Денисов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Барнаула в Алтайском крае не смог принять рейсы из Москвы из-за тумана, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной службе авиапредприятия в понедельник.

"Три рейса из Москвы не смогли прибыть в Барнаул из-за неблагоприятных погодных условий, они направлены на запасной аэродром в Новосибирск. С утра в городе плотный туман, который не позволяет принять рейсы", - сказал собеседник.

Аналогичная ситуация сложилась и в аэропорту соседней Кемеровской области, где из-за плохой видимости также не смогли приземлиться рейсы из Москвы.