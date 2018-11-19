Пожар произошел в торговом центре во Владивостоке

19.11.18 06:19

© РИА Новости. Варвара Гертье

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Торговый центр "Бум" загорелся ночью во Владивостоке, по предварительным данным, люди не пострадали.

Сообщение о пожаре в торговом центре на улице Русская поступило в пожарно-спасательную службу Владивостока в понедельник в 01:28, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.

Уже через 3 минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты.

"В связи с сильным задымлением были задействованы звенья газодымозащитной службы. При проведении разведки никого обнаружено не было. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара, в ликвидации которого задействовали 45 человек и 14 единиц техники, составляет 1,6 тыс. кв. метров. Пожарным удалось не допустить распространение огня на расположенные рядом объекты.

Сейчас ведется проливка конструкций горевшего здания.