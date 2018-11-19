Российские военные прибыли в Индию на учение "Индра-2018"

19.11.18 06:22

© РИА Новости. Георгий Базаев

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие усиленного мотострелкового батальона общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) прибыли в Индию для участия в двустороннем российско-индийском учении "Индра-2018", сообщила в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации, которые 16 октября вылетели из аэропорта "Кневичи" во Владивостоке, совершили посадку на индийской военно-воздушной базе "Гвалиор"", - говорится в сообщении.

Затем российские военнослужащие наземным транспортом были доставлены на полигон "Бабина" в штате Уттар Прадеш на северо-западе Индии, где прошла торжественная церемония встречи участников учения в соответствии с национальными традициями Индии.

Отмечается, что 250 военнослужащих ВВО размещены в полевом лагере и приступили к освоению танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-2 Вооруженных сил Индии, которые принимающая сторона предоставляет российским военнослужащим на период отработки совместных задач.

Планируется, что в понедельник на полигоне "Бабина" пройдет официальная церемония открытия учения "Индра-2018".