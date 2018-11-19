Отдельное подразделение: беспилотники помогут артиллеристам в корректировке огня
  
В поисках решения: РФ и Япония возобновили переговоры по мирному договору
   
Минздрав "за": в Госдуме предлагают запретить газировку в школах
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
19.11.18 07:36

Забайкалье предлагает льготы при строительстве сетей АЗС

© РИА Новости. Павел Лисицын
19 ноября. Interfax-Russia.ru - Забайкальский край готов выделить на льготных условиях землю и обеспечить поддержку инвесторам, которые построят в регионе сети автозаправок, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на врио главы Александра Осипова.

"Нам надо делать все для снижения цен (на бензин и дизельное топливо - ИФ). Если найдутся компании-инвесторы, которые решат построить в Забайкалье дополнительные заправочные сети, особенно в удаленных районах края, мы готовы оказать помощь: предоставить на льготных условиях землю, организовать проектную поддержку", - сказал А.Осипов, чьи слова приводятся в сообщении.

Врио губернатора поручил первому заместителю председателя правительства Александру Кулакову "в кратчайшие сроки разработать основные условия" нового механизма, а также "найти иные возможности государственной поддержки инвесторов в этой сфере деятельности".

Также А.Осипов обратил внимание на необходимость обеспечить бесперебойность оптовых поставок моторного топлива и контроля за ценами на них.

Как сообщалось, на прошлой неделе управление ФАС России по Забайкальскому краю предупредило независимых участников топливного рынка о необходимости снижения розничных цен на бензин и дизельное топливо "соразмерно с уровнем снижения оптовых цен".

Предупреждения о необходимости снижения розничных на топливо от УФАС получили четыре крупных независимых оператора розничного рынка ГСМ - ПАО "Нефтемаркет" (MOEX: NFMT), ООО "Петровскнефтепродукт", ООО "Регион" и ИП Тимофеев, уточнил тогда "Интерфаксу" начальник УФАС Евгений Минашкин.

Глава УФАС добавлял, что предупреждение будет считаться невыполненным в том случае, если не будут снижены розничные цены при оптовой покупке топлива у ВИНК. Поэтому ведомство сейчас мониторит всю цепочку поставок топлива. Но в целом "в ноябре-декабре цена однозначно должна снизиться", отметил собеседник.

Положительные примеры тоже есть, добавлял он: "Накануне 6 АЗС - это два хозяйствующих субъекта, приобретя по индикативной цене небольшую оптовую партию горючего, снизили в Чите свои цены от 2,5 рубля до 4,5 рубля литр".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.11.18 09:36
Количество поездов "Москва" в столичном метро к концу года превысит сотню
.
  16.11.18 15:57
Участок "Саларьево-Столбово" московского метро планируется открыть к маю 2019 года
.
  16.11.18 15:39
Власти столицы пока не определились с повышением цен на парковку в центре
.
  16.11.18 11:09
Недостроенные корпуса ЖК "Царицыно" полностью передали городскому застройщику
.
  16.11.18 10:16
МФЦ Москвы опровергли информацию об утечке персональных данных заявителей
.
  15.11.18 14:54
Зимний пейзаж пообещали синоптики москвичам в воскресенье
.
  15.11.18 14:32
В Москве вводится штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления вейпов
.
  15.11.18 14:21
Московские власти одобрили проекты кварталов реновации в Коньково и Солнцево
.
  15.11.18 11:39
Знаки "Выход на лед запрещен" установили на московских водоемах
.
  15.11.18 11:26
Зимняя пассажирская навигация по Москве-реке стартовала в столице


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket