Забайкалье предлагает льготы при строительстве сетей АЗС

19.11.18 07:36

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Забайкальский край готов выделить на льготных условиях землю и обеспечить поддержку инвесторам, которые построят в регионе сети автозаправок, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на врио главы Александра Осипова.

"Нам надо делать все для снижения цен (на бензин и дизельное топливо - ИФ). Если найдутся компании-инвесторы, которые решат построить в Забайкалье дополнительные заправочные сети, особенно в удаленных районах края, мы готовы оказать помощь: предоставить на льготных условиях землю, организовать проектную поддержку", - сказал А.Осипов, чьи слова приводятся в сообщении.

Врио губернатора поручил первому заместителю председателя правительства Александру Кулакову "в кратчайшие сроки разработать основные условия" нового механизма, а также "найти иные возможности государственной поддержки инвесторов в этой сфере деятельности".

Также А.Осипов обратил внимание на необходимость обеспечить бесперебойность оптовых поставок моторного топлива и контроля за ценами на них.

Как сообщалось, на прошлой неделе управление ФАС России по Забайкальскому краю предупредило независимых участников топливного рынка о необходимости снижения розничных цен на бензин и дизельное топливо "соразмерно с уровнем снижения оптовых цен".

Предупреждения о необходимости снижения розничных на топливо от УФАС получили четыре крупных независимых оператора розничного рынка ГСМ - ПАО "Нефтемаркет" (MOEX: NFMT), ООО "Петровскнефтепродукт", ООО "Регион" и ИП Тимофеев, уточнил тогда "Интерфаксу" начальник УФАС Евгений Минашкин.

Глава УФАС добавлял, что предупреждение будет считаться невыполненным в том случае, если не будут снижены розничные цены при оптовой покупке топлива у ВИНК. Поэтому ведомство сейчас мониторит всю цепочку поставок топлива. Но в целом "в ноябре-декабре цена однозначно должна снизиться", отметил собеседник.

Положительные примеры тоже есть, добавлял он: "Накануне 6 АЗС - это два хозяйствующих субъекта, приобретя по индикативной цене небольшую оптовую партию горючего, снизили в Чите свои цены от 2,5 рубля до 4,5 рубля литр".