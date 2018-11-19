Подготовка камчатских объектов ЖКХ к зиме обошлась в 1,8 млрд рублей

19.11.18 07:46

© РИА Новости. Михаил Мордасов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - На подготовку к зиме объектов жилищно-коммунального комплекса Камчатки в этом году направлено почти 1,8 млрд рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Камчатского края, где подвели итоги ремонтной кампании.

"На финансирование ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов направлен 1 млрд 788 млн руб. Из бюджета Камчатского края - более 986 млн, из бюджетов муниципальных образований - почти 319 млн руб. и 483 млн руб. - средства предприятий", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Павла Малюшенко.

П.Малюшенко подчеркнул, что во всех муниципалитетах Камчатки отопительный сезон начался вовремя, работы на объектах жилищно-коммунального комплекса выполнены в полном объеме. Северный завоз топлива завершен.

"В соответствии с графиками поставок на предприятия коммунального комплекса завезено более 124 тыс. тонн угля - 122% от плана и 28 тыс. тонн жидкого топлива - 133,5% от плана. Из них в районы с ограниченными сроками завоза грузов доставлено около 71 тыс. тонн угля или 110% от плана и 14 тыс. тонн дизельного топлива - 118% от планового показателя", - сказал исполняющий обязанности краевого министра.

Он отметил, что особое внимание было уделено капитальному ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Кроме того, в этом году на Камчатке отмечен высокий уровень получения паспортов готовности в муниципальных образованиях.

"Из 41 муниципального образования, подлежащих проверке, 40 получили паспорта готовности и одно муниципальное образование получило акт с устранением замечаний", - сказал П.Малюшенко.