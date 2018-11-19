Госэкспертиза не одобрила общедопустимый вылов косаток и белух на 2019 год

19.11.18 08:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) по общедопустимому улову (ОДУ) косаток и белух на 2019 год завершена, эксперты, проводившие ее, не во всем согласились с Росрыболовством, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель департамента Росприроднадзора по ДФО Андрей Стрельников.

"Госэспертиза материалов ОДУ морских млекопитающих завершена. Росрыболовство просило на 2019 год общедопустимый улов 13 косаток и около 200 белух. Но наши независимые эксперты, которых мы привлекли к проведению экспертизы, не во всем согласились со специалистами Росрыболовства", - заявил он.

"На этом наши полномочия заканчиваются. Что дальше будет делать Росрыболовство - этот вопрос надо задавать им", - добавил А. Стрельников.

Руководитель региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил агентству, что по сути ГЭЭ отклонило ОДУ по косаткам и белухам.

"Я созвонился сегодня с ответственным секретарем комиссии этой госэкспертизы Еленой Абдиряевой. Она сообщила, что материалы ОДУ по белухам признаны необоснованными, по косаткам слишком завышена численность. То есть фактически это означает, что госэкспертиза отклонила ОДУ и по белухам, и по косаткам", - констатировал он.

По его словам, экспертная комиссия ГЭЭ "рекомендовала вести только научный вылов этих животных".

Как сообщалось, в конце октября Гринпис России и общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" заявили, что в вольерах бухты Средней на юге Приморского края с целью последующей продажи в иностранные океанариумы незаконно содержатся 11 косаток и 90 белух. По информации экологов, крупные морские млекопитающие содержатся в тесных вольерах, что может быть для них губительным.

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с местным Россельхознадзором и Территориальным морским управлением Росприроднадзора и региональным погрануправлением ФСБ проводят проверку. Следственное управление СКР по Приморскому краю 16 ноября возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова детенышей косаток и белух, которые содержатся в бухте Средней Приморского края (ч. 3 ст. 256 УК РФ).

В минувшие выходные в Южно-Сахалинске и во Владивостоке зоозащитники провели пикеты с требованием выпустить морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" в бухте Средней.