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19.11.18 08:52
Южный циклон принесет в Крым дождливую и ветреную погоду
"Утром и днем 19 ноября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветра 15-20 местами 20-25 м/с", - сообщается на сайте федерального государственного бюджетного учреждения "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Метеорологи уточняют, что непогоду принесет на полуостров южный циклон.
Крымское управление МЧС РФ советует туристам и жителям полуострова не парковать автомобили под большими деревьями, на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, указано на сайте ведомства.
Синоптики сообщили также, что 19 ноября в отдельных районах Крыма ночью и утром ожидается туман, который может затруднить движение автотранспорта. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5° тепла, на южном берегу Крыма - 6...8° тепла; днем 8...13° тепла, говорится в прогнозе.
Во вторник днем похолодает, столбики термометра не поднимутся выше 4...9° тепла.
На этой неделе дожди в регионе прекратятся, ветер ослабеет, температура воздуха существенно меняться не будет.
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