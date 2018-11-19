Вахтовый автобус опрокинулся под Саратовом, пострадали пять человек

19.11.18 09:03

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Пять пассажиров вахтового автобуса получили травмы в дорожной аварии в городе Ртищево Саратовской области.

Ранее со ссылкой на УГИБДД региона сообщалось о четырех госпитализированных с места ДТП.

Пресс-секретарь саратовского губернатора Нина Попова уточнила агентству, что в автобусе ехали сотрудники компании "Сады Придонья".

"Детей в автобусе не было. Госпитализировано пять человек. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое. Перевозка санавиаций в Саратов пострадавшим не требуется. Губернатор держит ситуацию на контроле",- сказала Н.Попова.

Как сообщалось, авария произошла в 7:30 на улице Заречная в городе Ртищево. Перевернулся вахтовый автобус , перевозивший людей.