Уволена находящаяся под следствием глава службы капстроительства Крыма

19.11.18 09:14

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов освободил от должности руководителя службы капитального строительства региона Светлану Моравскую, которая находится под следствием в Самарской области, где работала раньше.

"Уволить Моравскую Светлану Евгеньевну с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить ее от должности начальника Службы капитального строительства Республики Крым по соглашению сторон", - говорится в указе С.Аксенова, обнародованном на сайте крымского правительства.

Документ подписан 16 ноября.

Как сообщалось, С.Моравская возглавила службу капстроительства Крыма в 2017 году, до этого на протяжении нескольких лет работала директором управления капитального строительства Самарской области.

Против чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Суд Октябрьского района Самарской области 15 ноября санкционировал арест С.Моравской на месяц - до 17 декабря включительно.

Депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в Твиттере, что сумма ущерба, причиненного области действиями С.Моравской, составляет 210 млн рублей.