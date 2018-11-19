Ребенок и трое взрослых стали жертвами пожара в Ростовской области

19.11.18 09:25

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Жертвами пожара в частном доме в городе Шахты Ростовской области стали четыре человека, в том числе ребенок, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Произошло загорание кровли в одноэтажном частном жилом доме на двух хозяев. Площадь возгорания 40 кв. метров. На месте пожара обнаружены тела четырех погибших: двое мужчин, четырехлетний ребенок, женщина. В 00:05 мск пожар полностью потушен", - сказал собеседник агентства.