Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию, скорее всего, в 2019 году

19.11.18 09:47

© РИА Новости. Сергей Бобылев / POOL

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Оглашение Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, скорее всего, состоится уже в следующем году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сроков проведения Послания пока нет, они скоро будут определены. При этом нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже. И я бы сказал, что, скорее всего, оно состоится уже в следующем году", - пояснил Д.Песков.

Он также подтвердил, что большая пресс-конференция В.Путина пройдет в декабре, "этот традиционный формат сохранится".