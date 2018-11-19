Песков назвал неудачным заявление премьера Польши по "Северному потоку-2"

19.11.18 09:54

© РИА Новости. Сергей Гунеев

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачным заявление премьер-министра Польши о том, что, достроив газопровод "Северный поток-2", Россия может напасть на Украину.

"Это неудачное заявление", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Как подчеркнул представитель Кремля, нападки на проект "Северный поток-2" - "это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодный, более дорогой американский газ".

"Здесь все абсолютно ничем не прикрыто, даже нет попыток закамуфлировать такие проявления нечестной конкуренции", - сказал Д.Песков.

На вопрос, может ли Россия действительно напасть на Украину, Д.Песков ответил: "Я же уже сказал, что это неудачное заявление в целом".

Д.Песков подчеркнул, что "Северный поток-2" - это "экономически выгодный и обоснованный проект, причем он привлекателен не только для поставщика, но и для получателей этого газа в Европе, прежде всего для Германии". "Альтернативой российскому трубному газу является сжиженный газ, в том числе американский. Но эта продукция ощутимо дороже", - заметил он.

Поэтому, как заявил Д.Песков, "эти инсинуации, о которых вы упомянули, - это, наверно, из разряда попыток политизировать проект".

"На него много нападок, а со стороны США мы слышим прямые угрозы", - отметил пресс-секретарь президента.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" (MOEX: GAZP) в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.