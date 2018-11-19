Реконструкция подводных газопроводов начинается в исторической части столицы

19.11.18 10:00

© РИА Новости. Руслан Кривобок

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Специалисты АО "Мосгаз" приступили к реализации уникального проекта реконструкции стальных газопроводов-дюкеров "Автозаводского" и "Даниловского", пролегающих по дну Москвы-реки, сообщил "Интерфаксу" руководитель столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.

"Сегодня "Мосгаз" эксплуатирует 13 газопроводов-дюкеров общей протяженностью 6,9 км, по которым газ транспортируется через Москву-реку, Яузу и водохранилища на предприятия генерации и промышленного комплекса столичной агломерации. Большая часть подводных газопроводов была проложена в центральных районах города в 1939-1965 годах", - сказал Г.Гасангаджиев в понедельник.

По его словам, вторую жизнь дюкерам даст применение современных бестраншейных методов прокладки газопроводов в герметичном футляре под водными преградами, что исключит воздействие агрессивной среды.

"Впервые такая уникальная технология была применена при прокладке газопровода высокого давления к ТЭЦ-20 ПАО "Мосэнерго". Аналогичный проект в наступающем году будет выполнен и на газопроводе-дюкере "Новодевичий" через Москву-реку в районе дома 22 по Бережковской набережной", - пояснил глава департамента.

Он напомнил, что в 2018-2021 годах предусматривается реконструкция всех находящихся на территории Москвы газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления.

"Бесперебойное функционирование подводных газопроводов гарантирует безопасную подачу газа московским потребителям с минимальными эксплуатационными затратами и значительно повысит эффективность всей газотранспортной системы российской столицы", - добавил Г.Гасангаджиев.

Газопровод-дюкер "Автозаводский" среднего давления диаметром 700 мм и протяженностью более 500 метров построен в районе Нагатинской набережной в 1963 году.

Газопровод-дюкер "Даниловский" среднего давления диаметром 800 мм и протяженностью около 500 метров в районе Даниловской набережной сдан в 1947 году.