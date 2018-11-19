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19.11.18 10:13
Пермское УФАС возбудило дело из-за повышения цен на бытовой газ в баллонах
По данным ведомства, компании являются монополистами на региональном рынке розничной продажи СУГ для бытовых нужд в баллонах.
Пресс-служба отмечает, что цены на СУГ для населения регулируются государством и не могут превышать стоимость, которая была установлена Региональной службой по тарифам (РСТ).
В частности, в предельную цену заложены расходы на работу и содержание газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов, а также расходы на транспортировку СУГ от оптовых поставщиков до газонаполнительных станций.
Начиная с августа в управление стали поступать жалобы на повышение стоимости бытового газа в баллонах. По информации заявителей, в ноябре 2017 года стоимость 50-литрового баллона составляла 700 рублей, в том числе доставка - 33,1 руб; в марте 2018 года - 750 рублей, в том числе доставка - 60 рублей; в июне 2018 года - 800 рублей, к сентябрю 2018 - 990 рублей.
В обоснование повышения стоимости розничные поставщики ссылаются на повышение оптовой цены на СУГ.
"При этом, если проанализировать оптовые цены ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (производитель СУГ - ИФ) в динамике, то можно увидеть, что за период с августа 2014 года по ноябрь 2018 года наблюдалось как повышение, так и понижение оптовых цен. Однако розничная цена на газ только повышалась", - отмечается в пресс-релизе.
"Пермским УФАС установлено, что за период с ноября 2017 по сентябрь 2018 года стоимость одного баллона бытового газа подорожала на 41,43%, тогда как согласно данным краевого РСТ должна была увеличиться максимум на 15,86%", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя краевого УФАС Марину Кудрявцеву.
В действиях ООО "Уральская газовая компания" и ООО "Уралгазсервис" антимонопольный регулятор выявил признаки нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции и возбудило антимонопольное дело.
Если в ходе рассмотрения этого дела нарушение будет доказано, хозяйствующие субъекты могут быть привлечены к административной ответственности, отмечается в пресс-релизе.
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