Исаакиевский собор выбран православным символом Санкт-Петербурга

19.11.18 10:34

© РИА Новости. Алексей Даничев

19 ноября. Interfax-Russia.ru - В северной столице подвели итоги проекта "Храм 78. Православный символ Санкт-Петербурга", говорится на сайте конкурса.

По итогам голосования, которое завершилось в воскресенье вечером, победителем стал Собор святого преподобного Исаакия Далматского "Исаакиевский". За него было отдано 1486 голосов.

Всего проголосовало 7693 жителя Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Краснодарского края, Нижегородской области, Самары, Ростова, республики Карелия, Красноярского края и других областей России.

Проект "Храм 78" - это инициатива по выбору православного символа Петербурга. В нем участвовали 78 храмов Петербургской епархии, имеющих важное религиозное, историческое и культурное значение, являющихся архитектурными доминантами города.

Проект проходил в два этапа. С 20 августа по 10 октября шел творческий конкурс по четырем номинациям: фотография, живопись, видео, литературное произведение (проза и стихи). Все желающие загружали на сайт проекта свои творческие работы, посвященные одному из 78 храмов.

С 10 по 18 октября были подведены итоги. Жюри, в состав которого вошли известные петербуржцы, определили четырех победителей творческого конкурса, по одному в каждой из номинаций. 18 октября состоялось награждение победителей в петербургском Доме журналиста. Там же были объявлены 12 храмов, получивших наибольшее количество творческих работ. И из их числа голосованием выбирали победителя.

Между тем, Исаакиевский собор занимает первое место всероссийского народного онлайн-голосования "Мой любимый музей", которое стартовало 4 ноября.

В январе 2017 года стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви на срок 49 лет, при этом сохранив его музейную функцию. В настоящее время собор не передан РПЦ, он по-прежнему является музеем. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пока не озвучивал своей позиции по вопросу передачи собора Церкви.