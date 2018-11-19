Территория вотчины Деда Мороза в Великом Устюге увеличится в два раза - губернатор

19.11.18 10:45

© РИА Новости. Валерий Мельников

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Территория вотчины Деда Мороза в Великом Устюге увеличится более чем в два раза, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Такое решение глава региона озвучил в воскресенье во время празднования дня рождения зимнего волшебника.

"Вот уже 20 лет Дед Мороз живет в Вологодской области, и с каждым годом все больше людей приезжает к нему в гости - в город Великий Устюг. Сотни тысяч детей и взрослых хотят не только встретиться с зимним волшебником, но и побывать в сказке. Если точнее, за эти годы район посетило почти 3 млн человек", - цитирует пресс-служба О.Кувшинникова.

Он выразил уверенность, что вотчина сможет принять еще больше гостей, как российских, так и зарубежных. "Сегодня я объявляю отличную новость: территория вотчины Деда Мороза увеличится в два раза - с 42 до 90 гектаров", - сказал глава области.

Как сообщает пресс-служба, на территории вотчины появятся новые аттракционы для гостей, гостиницы, рестораны и кафе. Кроме того, в обновленную концепцию войдет и расширение филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. Проект, который прочно ассоциируется с вотчиной зимнего кудесника, в 2019 году отпразднует свой юбилей - 10 лет со дня открытия. В настоящее время в нем несколько десятков различных видов животных и птиц, почти 400 питомцев, среди которых есть и занесенные в Красную книгу. Вторая очередь зоосада включит в себя строительство учебно-методического центра, экспозиции мелких экзотических животных и сафари-парка, а также эко-деревни.

Перед утверждением обновленной концепции развития вотчины глава региона принял решение вынести ее на всенародное обсуждение, пригласив к нему всех жителей Великого Устюга.

"Для того чтобы все дети России приехали сюда, к нашему Деду Морозу, мы не только увеличим площадь Вотчины, но и построим в Великом Устюге новый аэропорт, удлиним взлетно-посадочную полосу. Через полтора года сюда полетят самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны", - отметил О.Кувшинников.

Правительством РФ принято решение в 2020 году передать в федеральную собственность дорогу, которая идет из Москвы через Вологду на Великий Устюг и Сыктывкар, после чего начнется ее масштабная реконструкция.

В понедельник Дед Мороз продолжит свое предновогоднее путешествие по стране. До 31 декабря он посетит и поздравит жителей более 20 российских городов.