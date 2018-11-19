Погибший вице-спикер красноярского краевого парламента оставил несколько предсмертных записок

19.11.18 10:57

© РИА Новости. Михаил Малыхин

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи нашли в квартире и на рабочем месте погибшего заместителя председателя законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко несколько предсмертных записок, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" официальный представитель Главного следственного управления СКР по краю Ольга Шаманская.

"Несколько записок найдено в доме Алексея Клешко и в его рабочем кабинете, что в этих записках - пока говорить не можем. Она из основных версий смерти, которую сейчас рассматривают следователи - добровольный уход из жизни", - сказала собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что А.Клешко трагически погиб в понедельник. Его тело было найдено возле его дома.

Погибшему было 48 лет. Он работал в краевом парламенте с 2001 года, был известным красноярским журналистом и телеведущим, имел многочисленные награды и премии.