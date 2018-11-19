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19.11.18 11:06
Уголовное дело возбуждено после нападении на врача "скорой" в Екатеринбурге
"Задержаны двое подозреваемых 1989 и 1991 годов рождения. Возбуждено в их отношении уголовное дело по ст.116 УК РФ (побои)", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что по сообщению СМИ об избиении сотрудника бригады скорой медицинской помощи проводится проверка.
В пресс-релизе отмечается, что в ночь на 18 ноября в квартиру в доме на улице Григория Речкалова выехала бригада "скорой" по вызову об ухудшении состояния здоровья пациента. Дверь медработникам открыли двое молодых людей, предположительно, пьяных. Молодые люди напали на врача.
После получения результатов судебно-медицинского освидетельствования о тяжести полученных травм, прокуратура даст оценку правильности юридической квалификации действий напавших на врача молодых людей.
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