Центр инновационного молодежного творчества появился в Свердловской области

19.11.18 11:12

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Первый Центр инновационного молодежного творчества открылся в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики губернатора.

"Свердловская область - промышленный регион. Мы заинтересованы в подготовке кадров для наших предприятий, заводов. Чем больше будет таких центров, чем больше будет таких площадок, тем лучше будут развиваться экономика и промышленность, тем выше будет качество жизни уральцев", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности директора департамента молодежной политики Свердловской области Олега Гущина.

По его словам, задачами центра являются выявление и поддержка талантливых ребят, развитие у молодежи навыков решения технических задач, приобщение их к опытной и конструкторской деятельности, а также помощь в выборе профессии в области инженерно-технических специальностей.

Отмечается, что центр появился благодаря профориентационному проекту "Юный машиностроитель", реализованному в 2017 году инженерным центром "Униматик".

"Это площадка, где школьники и молодежь могут реализовывать свои самые смелые инженерные замыслы и проекты. Для этого есть оборудование, есть специалисты, которые могут помочь, проконсультировать", - приводятся в сообщении слова директора центра Елены Тюгаевой.

По ее словам, курсы по которым будет проводиться обучение, созданы для возрастных групп от 6 до 22 лет по направлениям: 3D-моделирование, программирование, машиностроение и работа на станках с ЧПУ, IT-технологии, робототехника, электроника, микроконтроллеры, VRи AR технологии, подготовка учащихся к конкурсам профессионального мастерства WorldSkillsJunior.