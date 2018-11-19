Суд взыскал с экс-главы района Челябинской области и местного предпринимателя 10 млн рублей

19.11.18 11:23

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Суд взыскал с бывшего главы Кунашакского района Челябинской области и местного предпринимателя 10 млн рублей, полученные по спекулятивной сделке на приобретение здания детского сада, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

По версии следствия, экс-глава района Вадим Закиров и предприниматель Александр Опперман заключили сделку о приобретении за счет бюджета здания под дошкольное учреждение в селе Кунашак по завышенной цене. Покупка обошлась бюджету в 19,1 млн рублей, тогда как реальная стоимость здания, по версии следствия, не превышала 9 млн рублей.

"Бюджету района был причинен ущерб в сумме свыше 10 млн рублей. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с виновных незаконно полученных средств", - отмечает прокуратура.

Ранее сообщалось, что суд признал В.Закира и А.Оппермана виновными по ч.6 ст. 290 (получение взятки), ч.3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч.4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Экс-чиновник приговорен к 8 годам 10 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 млн рублей.

Предпринимателю назначено наказание - 4 года условно и штраф 500 тыс. рублей.