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19.11.18 11:34
Спасатели четвертый день ищут троих югорчан, провалившихся под лед на снегоходе
В минувшую пятницу в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на реке Корлики в районе поселка Корлики в Нижневартовском районе четыре человека 1967, 1986, 1992 и 2014 годов рождения провалились под лед на снегоходе.
Спасатели выдвинулись на поиски вместе с волонтерами и сотрудниками полиции. 18 ноября спасатели подняли из воды снегоход и нарты, в которых находилось тело 4-летнего ребенка. Остальные пропавшие пока не найдены.
Следственный отдел по Нижневартовску следственного управления СКР по ХМАО - Югре устанавливает обстоятельства гибели ребенка и исчезновения трех местных жителей.
Как сообщает пресс-служба окружного СУ СКР в понедельник, по предварительным данным, супружеская пара, их четырехлетний ребенок и родственница 1967 года рождения отправились на снегоходе из села Корлики на стойбище, так же расположенном в Нижневартовском районе. Однако до места назначения семья не доехала, на связь не вышла.
В дальнейшем на реке недалеко от стойбища была обнаружена полынья. Водолазы подняли из реки снегоход и нарты, где находилось тело ребенка. В настоящее время продолжаются поиски остальных пропавших.
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