Международный фестиваль коротких фильмов "Шорты" определил победителей в семи номинациях

19.11.18 11:56

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 230 киноработ боролись за победу на Международном фестивале коротких фильмов "Шорты", финал и награждение призеров по традиции прошел в Туле, сообщила пресс-служба областного правительства.

Церемония награждения состоялась в Тульском кремле.

Участники фестиваля соревновались в семи номинациях - "Фильм", "Анимация", "Постер", "Трейлер", "Операторская работа", "Оригинальный саундтрек" и "Актерская работа". Победителей определяли в двух категориях. В первой голосовали участники кинофестиваля "Шорты" всех лет, а во второй - зрители в социальных сетях.

В этом году, помимо золотой статуэтки, победители номинаций "Анимация" и "Фильм" получили премии губернатора Тульской области Алексея Дюмина в размере 100 тыс. рублей каждый.

Лучшим фильмом стала короткометражка "Суперприз". Основатель фестиваля коротких фильмов "Шорты" Михаил Канаев вручил ее создателю "Приз организаторов фестиваля". Также победителю была вручена главная премия в 150 тыс. рублей.

Международный фестиваль коротких фильмов "Шорты" - один из крупнейших конкурсов короткометражного кино в стране, который проходит на территории Тульской области. С 2010 года он проводится ежегодно, с тех пор в нем приняли участие около 800 человек из 192 городов 24 стран мира и 56 регионов России. В этом году событие проходит при поддержке правительства региона в рамках Года образования и новых знаний в Тульской области.