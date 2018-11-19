Экс-губернатор Курской области стал депутатом облдумы

19.11.18 12:07

фото пресс-службы губернатора Курской области

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала экс-губернатора региона Александра Михайлова депутатом областной думы шестого созыва, сообщается на сайте избиркома.

Такое решение было принято комиссией по итогам рассмотрения вопроса о передаче освободившегося мандата. После досрочного прекращения депутатских полномочий Андрея Варичева (глава "Металлоинвеста" - ИФ) курское реготделение партии "Единая Россия" предложило на его место А.Михайлова.

В ходе выборов депутатов курской облдумы шестого созыва 18 сентября 2016 года А.Михайлов возглавлял общеобластную часть списка кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутого региональным отделением партии "Единая Россия".

Как сообщалось, А.Варичев объяснил сдачу депутатского мандата предстоящей инвестпрограммой "Металлоинвеста" на полтриллиона рублей.

А.Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий губернатора Курской области 11 октября. В тот же день президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Романа Старовойта.