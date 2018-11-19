Приговор по делу о смерти Магнитского может быть отменен

19.11.18 12:46

© РИА Новости. Алексей Куденко

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Приговор бывшему заместителю начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрию Кратову, который был оправдан по делу о халатности, возбужденному после смерти под арестом сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, может быть отменен, а расследование обстоятельств кончины юриста возобновлено.

"Это (отмена приговора и возобновление расследования - ИФ) не исключено", - заявил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Но говорить об этом преждевременно", - добавил официальный представитель ГП РФ.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер имел мотивы для устранения сообщников, которые могли дать на него изобличающие показания, заявили в понедельник в Генпрокуратуре России.

"СК в настоящее время расследует уголовное дело о смерти Коробейникова, Гасанова и Курочкина по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). С большей долей вероятности можно предположить, что они были убиты в целях устранения соучастников как лица, которые могли дать в отношении Браудера изобличающие показания", - сообщил представитель Генпрокуратуры на брифинге.

По его словам, в настоящее время проверяется версия об отравлении М.Магнитского и причастности к его организации У.Браудера. "Эта версия является весьма вероятной, поскольку Магнитский был одним из ближайших сообщников Браудера. Браудер безусловно имел мотив на физического устранение Магнитского с целью сокрытия ранее совершенных преступлений", - заявили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве пояснили, что согласно опубликованным исследованиям итальянского центра, при введении в организм соединений алюминия наряду с общетоксическими проявлениями, затрагивающими печень и центральную нервную систему, повреждается сердце и развивается сильный кардиотоксический эффект. "Именно эти симптомы наблюдались перед смертью у господ Гасанова, Курочкина, Магнитского. Следы токсичных соединений алюминия были также обнаружены в тканях печени Коробейникова", - отметили в Генпрокуратуре.

"В России развернутое целенаправленное исследование этих веществ не проводилось", - заверили в прокуратуре.

"На протяжении нескольких десятков лет токсикологические исследования соединения алюминия проводились ранее и продолжают проводиться исключительно научно-исследовательскими организациями таких стран, как США, Франция, Италия, особенно пристально исследуется острая хроническая токсичность ряда опасных соединений алюминия при пероральном или ингаляционном путях воздействия на организм человека", - сказали в надзорном ведомстве.

Ранее в понедельник на брифинге ведомства было заявлено, что российское следствие проверяет версию о насильственной смерти С.Магнитского в СИЗО и причастности к ней британского финансиста Уильяма Браудера.

Обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов сотрудник фонда Hermitage Capital С.Магнитский умер в московском следственном изоляторе "Бутырка" 16 ноября 2009 года. Причиной его смерти была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Защита С.Магнитского заявляла, что он не раз жаловался на состояние здоровья и просил провести медицинское обследование. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс. Правозащитники заявили, что в его гибели виноваты врачи и силовики.

В июле 2011 года Следственный комитет России завершил дополнительную медэкспертизу, по итогам которой заместителю начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрию Кратову было предъявлено обвинение по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Однако 28 декабря 2012 года Тверской суд Москвы оправдал Д.Кратова. Оглашая приговор, судья сообщила, что суд пришел к выводам о том, что смерть С.Магнитского произошла в результате острой сердечной недостаточности, как это было указано в заключении комиссии экспертов.

Обвинение также предъявлялось врачу-лаборанту СИЗО "Бутырка" Ларисе Литвиновой (причинении смерти по неосторожности), однако в апреле 2012 года фонд Hermitage Capital сообщил о прекращении уголовного преследования Л.Литвиновой за давностью лет.

В марте 2013 года СКР прекратил уголовное дело по факту гибели С.Магнитского за отсутствием события преступления. Согласно заявлению пресс-службы ведомства, при нахождении С.Магнитского в следственных изоляторах в его отношении "не оказывалось какого-либо давления, не применялось физическое насилие либо пытки".