Врио главы Курской области утвердил новую структуру администрации региона

19.11.18 12:28

© РИА Новости. Сергей Субботин

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписал постановление, согласно которому в структуру администрации региона внесены существенные изменения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Согласно документу в структуре областной администрации образовано новое подразделение - администрация губернатора Курской области. Ее возглавит один из заместителей главы региона.

Также создано управление протокола обладминистрации.

Должность уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Курской области упразднена. Его функции переданы директору департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике.

Кроме того, ряд подразделений администрации переименован в связи с изменением их структуры.