Вашингтон пытается избавиться от ДРСМД, он мешает военному доминированию США – Рябков

19.11.18 12:42

© РИА Новости. Александр Натрускин

19 ноября. Interfax-Russia.ru - США, обвиняя Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремятся избавиться от ограничений, предписанных этим договором, он мешает США доминировать в военной сфере, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Говоря о необоснованности обвинений США в адрес России по нарушению ДСРМД, замминистра отметил, что эти обвинения "по большому счету продиктованы стремлением США найти предлоги для того, чтобы избавиться от ограничений, которые предписаны договором".

Он напомнил, что задолго до объявления о планах выйти из ДРСМД профильная структура США приступила к научно-исследовательским разработкам систем, которые запрещены этим договором.

"Так что теперь, если и когда США выйдут из договора, мы сможем, я думаю, достаточно быстро убедиться, что это было сделано не по причине какого-то "неправомерного" поведения России, а строго вследствие того, что США нужны эти системы для сохранения своего военного превосходства или достижения такового в разных регионах мира", - сказал С.Рябков.

Он продолжил: "То есть, логика обратная. Договор мешает, потому что он мешает США доминировать в военной сфере, а не потому, что кто-то действует не так, как предписано договором, поэтому США не могут в нем оставаться".

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.