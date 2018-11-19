Совмин Крыма постановил списать обязательства по гривневым облигациям на 505 млн рублей

19.11.18 12:59

© РИА Новости. Александр Демьянчук

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Совет министров Крыма на заседании в понедельник постановил списать обязательства по облигациям номинальной стоимостью 133 млн гривен, выпущенным в 2011 году.

"Считать прекращенными долговые обязательства Республики Крым по облигациям внутреннего местного займа Верховной Рады Автономной Республики Крым серии А общей номинальной стоимостью 133 млн украинских гривен в количестве 133 тыс. штук, не предъявленным к погашению. (. . .) Списать с внешнего государственного долга Республики Крым долговые обязательства по облигациям", - говорится в распоряжении Совмина.

Правительство региона поручило министерству финансов Крыма при подготовке изменений в бюджет республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учесть уменьшение бюджетных ассигнований в размере 505,4 млн рублей, предусмотренных на исполнение долговых обязательств по этим облигациям.

В распоряжении отмечается, что держатели бумаг, имевшие право претендовать на указанную сумму, не совершили "действия для заключения соглашения об урегулировании финансовых претензий", связанных с исполнением внешнего госдолга Крыма по облигациям 2011 года.

Совмин Крыма утвердил порядок выплат по этим бумагам в феврале 2018 года. Согласно ему, владельцам облигаций предлагалось до 1 августа текущего года направить в Минфин республики заявления о заключении соглашения. Предлагалось приложить к бумагам выписку со счета в Национальном банке Украины (НБУ) на дату погашения облигаций (июнь 2014 года - ИФ), удостоверяющую право собственности на бумаги, а также письменное подтверждение НБУ о невозможности любых операций с облигациями после даты погашения, кроме их аннулирования; реквизиты счета в банке, работающего на территории РФ, имеющего действующую лицензию Банка России и не являющегося резидентом Украины или дочерним банком юрлиц - резидентов этой страны.

"Предметом соглашения является урегулирование финансовых претензий владельцев облигаций к Республике Крым по следующим категориям обязательств: а) непогашенная задолженность по номинальной стоимости облигаций; б) непогашенная задолженность по 11-му и 12-му купонным платежам по облигациям в общей сумме 9 млн 615 тыс. 900 гривен; в) проценты, начисленные на суммы обязательств, указанных в подпунктах "а" и "б", за период с 20 июня 2014 года до даты осуществления выплаты по соглашению", - говорилось в февральском постановлении Совмина.

Как сообщалось, заимствование Крыма было оформлено постановлением Верховной Рады АРК от 18 мая 2011 года, а также проспектом эмиссии облигаций внутреннего местного займа крымского парламента, зарегистрированным Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 14 июня 2011 года.

Облигации серии "А" выпускались с процентной ставкой 14,5% годовых, ежеквартальной выплатой купонного дохода. По ним в установленные проспектом эмиссии сроки были выплачены процентные доходы за 10 процентных периодов.

Согласно условиям размещения облигаций, привлеченные заемные денежные средства использовались на развитие инфраструктуры Крымского полуострова.

Кипрская DRGN Limited, которая приобрела облигации у инвесткомпании "Драгон Капитал" (Киев), выступившей их андеррайтером, весной 2015 года затеяла тяжбу, подав иск к Минфину РФ, Госсовету, Совмину и Минфину Крыма с требованием выплатить обязательства по облигациям, срок погашения которых наступил с 20 по 22 июня 2014 года.

Согласно информации в картотеке арбитражных дел, Арбитражный суд Москвы в июле 2016 года частично удовлетворил иск DRGN, постановив взыскать с Республики Крым в пользу компании 18 млн 339 тыс. 546 гривен в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты, а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 тыс. рублей.

Сумма возмещения определена на основании предоставленной истцом справки о наличии по состоянию на 20 июня 2014 года на счете "Драгон Капитал" 17,103 тыс. облигаций Крыма и включала задолженность по облигационному займу в размере 17,103 млн гривен, задолженность по выплате процентного дохода за 11-й и 12-й процентные периоды в размере по 618,273 тыс. гривен.

Между тем, суд отказался удовлетворить требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, включая инфляционные убытки, а также в калькуляции и взыскании суммы долга в гривне и выплате в рублях. DRGN, не согласившись с этим, обратилась в Девятый апелляционный суд Москвы. Он в сентябре 2016 года постановил отменить решение Арбитражного суда Москвы, в то же время отказал и в удовлетворении иска компании.

DRGN Limited в декабре 2016 года подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа. Инстанция в феврале 2017 года оставила постановление Девятого арбитражного апелляционного суда без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Тогда кипрская компания обратилась в Верховный суд России с жалобами на решения судов трех инстанций. Тот в мае 2017 года отказал в передаче кассационной жалобы DRGN Limited для рассмотрения на заседании судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Крым, который после развала Советского Союза был украинской территорией в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

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