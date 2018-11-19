Предприятие Росатома оштрафовано на 20 млн рублей за передачу взятки

19.11.18 13:14

© РИА Новости. Константин Чалабов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Мировой судья Киевского района Симферополя постановил оштрафовать АО "Научно-производственный комплекс "Дедал" (НПК "Дедал", один из крупнейших подрядчиков в сфере охранных технологий в РФ, входит в структуру "Росатома") на 20 млн рублей за передачу взятки, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

"В октябре 2018 года постановлением мирового судьи (. . .) акционерное общество "НПК "Дедал" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 20 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

"НПК "Дедал" является специализированным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и монтажно-наладочным предприятием по разработке, производству приборов и систем для комплексов технических средств физической защиты объектов особой важности и повышенной опасности как гражданского, так и военного назначения.

По данным пограничного управления, операция по задержанию гендиректора и одного из сотрудников АО "Научно-производственный комплекс "Дедал" провели ранее сотрудники подразделений собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии со следователями главного следственного управления СКР по Крыму. Двоих фигурантов, уроженцев Краснодарского края, "повязали" в момент передачи первой части взятки в размере 2,5 млн рублей в одном из ресторанов Симферополя. Киевский райсуд Симферополя в апреле постановил арестовать их.

Сообщается, что руководство "Дедала" намеревалось предложить "крупную сумму денежных средств" должностному лицу пограничного управления за общее покровительство при заключении государственных контрактов и содействие в приемке выполненных работ по установке и введению в эксплуатацию технических средств охраны государственной границы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 (дача взятки, совершенная группой лиц в особо крупном размере). Им грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с крупным штрафом.

Арестованный генеральный директор компании работал относительно недолго, его предшественник ранее был задержан правоохранителями за совершение аналогичного преступления, говорится в пресс-релизе пограничного управления ФСБ.

"Нам известно об аресте одного из руководителей НПК "Дедал", уже продолжительное время мы оказываем содействие правоохранительным органам в проведении следственных действий. Следует подчеркнуть, что никакого материального ущерба "Росатому" не нанесено, а место передачи и ареста не связано с какими-либо проектами госкорпорации", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным собственником АО "Научно-производственный комплекс "Дедал" является АО "Атомэнергопром".

"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом". Компания не ведет производственной деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли.