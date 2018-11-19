ФСБ пресекла на Кубани попытку вербовки правоохранителя американской разведкой

19.11.18 13:23

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудника правоохранительных органов Краснодарского края уличили в попытке передачи конфиденциальной информации разведке США, сообщила пресс-служба УФСБ России по краю в понедельник.

"Житель региона планировал выйти на контакт с иностранной разведкой, чтобы передать персональные данные сотрудников полиции, военнослужащих, а также другую интересующую спецслужбы информацию о формах и методах работы российской правоохранительной системы, которая составляет государственную тайну", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленника были пресечены сотрудниками краевого УФСБ. По информации пресс-службы, мужчина был недоволен условиями жизни в РФ, мечтал эмигрировать в США. Опасаясь, что в новой стране он не сможет трудоустроиться, он решил заслужить доверие американских властей и предложил свои услуги спецслужбам.

Нарушитель был освобожден от уголовной ответственности, так как сам сообщил органам безопасности о сотрудничестве либо попытке вербовки иностранной разведкой. Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).