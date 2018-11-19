РЖД беспокоит состояние астраханских путепроводов, принадлежащих структурам Газпрома

19.11.18 13:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Представители Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД"), местных властей совместно с балансодержателями объектов провели осмотр мостов, расположенных в Астраханской области над железнодорожными путями, два путепровода, принадлежащие структурам ПАО "Газпром", признаны небезопасными, сообщает официальное издание ПривЖД.

По информации издания, внеочередной комиссионный осмотр мостов, расположенных над железнодорожными путями и находящихся на балансе сторонних организаций, поручил провести председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров после того, как 9 октября в Забайкалье на железнодорожное полотно обрушились пролеты виадука.

Проверяющие в Астраханской области обследовали 17 объектов и обнаружили 27 нарушений их содержания.

"Особую тревогу комиссии вызвали три путепровода, расположенные на станциях Аксарайская-2 (балансодержатель - ООО "Газпром добыча Астрахань"), Кутум (балансодержатель - администрация Астрахани) и Астрахань-2 (балансодержатель - ООО "Газпромтранс"). Последний находится в стадии незавершённого строительства. На мосту лежат незакреплённые материалы верхнего строения пути, а значит, есть риск падения их на железнодорожную инфраструктуру или следующий подвижной состав. По оценкам экспертов, в данный момент мост не отвечает требованиям транспортной безопасности", - сообщает издание.

Со ссылкой на и.о. заместителя начальника ПривЖД по Астраханскому территориальному управлению Романа Ротберга отмечается, что если балансодержатели не примут меры по устранению нарушений и приведению инженерных сооружений к требуемым нормам эксплуатации, руководство Приволжской магистрали будет вынуждено принудить их к этому через госорганы контроля и надзора.

Провести контрольную проверку устранения выявленных нарушений железнодорожники планируют в следующем году.