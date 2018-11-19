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19.11.18 13:53

Власти Москвы прорабатывают проект запуска пяти линий МЦД

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
19 ноября. Interfax-Russia.ru - Возможность ввода пяти Московских центральных диаметров (МЦД) рассматривают столичные власти, сообщили в отделе информационной поддержки МЦД в понедельник.

"Два первых диаметра - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - будут запущены уже в конце 2019 - начале 2020 года. Затем планируется ввести еще три линии МЦД. Сейчас этот проект детально прорабатывается", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова.

Он уточнил, что помимо двух первых планируется построить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного, и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.

Московские центральные диаметры - новый транспортный проект, в котором участвует правительство Москвы, ОАО "РЖД" и правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания".

Проект МЦД предполагает следование пассажирских поездов через центр столицы по соединенным между собой радиальным направлениям Московского железнодорожного узла. Для этого РЖД ведут работы по строительству дополнительных главных путей на радиальных направлениях, что позволит значительно увеличить пропускные и провозные способности инфраструктуры за счет специализации путей. Движение поездов МЦД в тактовом режиме будет организовано по 1-м и 2-м путям, а по 3-м и 4-м путям будут курсировать скорые пригородные, высокоскоростные и дальние пассажирские поезда, отмечает компания.

Ранее сообщалось, что запуск МЦД-1 "Одинцово-Лобня" (52 км, 28 станций) и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" (80 км, 38 станций) намечен на конец 2019 - начало 2020 года. Всего предполагалось создание шести диаметров. Запуск МЦД-3 "Зеленоград-Раменское" (протяженность - 84 км, 44 станции), МЦД-4 "Королев-Апрелевка" (76 км, 39 станций), МЦД-5 "Нахабино-Железнодорожный" (63 км, 28 станций) и МЦД-6 "Пушкино-Подольск" (75 км, 37 станций) намечен на 2020-2023 гг.

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