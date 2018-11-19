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19.11.18 14:08
Более 565 тысяч селян пришли на референдумы по самообложению в Татарстане
"Референдумы признаны состоявшимися в 838 поселениях (явка свыше 50%), несостоявшимися - в 6 поселениях (явка ниже 50%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году местные референдумы не состоялись в 14 сельских поселениях.
Суть программы самообложения в том, что на каждый собранный рубль селян Татарстан дает четыре рубля на реализацию тех проектов, за которые в рамках референдума раз в год проголосуют сами жители этого поселения.
Для определения ключевых вопросов и суммы самообложения проходят встречи жителей с администрацией и депутатами поселения. А на референдуме жители принимают решение собирать или не собирать средства по представленным проектам.
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