Прокуратура и Роспотребнадзор проверяют школу в Самаре, где отравилось 13 детей

19.11.18 14:12

© РИА Новости. Валерий Мельников

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Самарской области совместно с прокуратурой Ленинского района Самары и Роспотребнадзором проверяет деятельность средней школы N 81, где за два дня 13 учащихся заболели острой кишечной инфекцией, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе прокуратуры региона.

"С 15 по 16 ноября 13 детей обратились к медикам с признаками острой кишечной инфекцией. Шесть из них были госпитализированы, родители семи детей отказались от госпитализации, дети находятся на амбулаторном лечении, заболевания протекают средней степени тяжести. Все заболевший питались в школьной столовой", - сказал сотрудник пресс-службы надзорного ведомства.

По его словам, школа в настоящее время закрыта на карантин, исследовано свыше 120 контактировавших с заболевшими лиц, в том числе учителя, работники пищеблока и иные сотрудники школы.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли все необходимые пробы, образцы пищи, смывы столовой.

"По предварительным данным, путь передачи инфекции - пищевой. Но окончательного вывода пока нет. Деятельность образовательного учреждения приостановлена. Дети обучаются дистанционно", - сказал представитель прокуратуры.