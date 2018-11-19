Парламент Татарстана предлагает повысить возраст владения оружием до 21 года

19.11.18 14:23

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Парламентарии Татарстана предлагают ужесточить правила владения гражданским огнестрельным оружием и повысить ответственность за ряд административных правонарушений, связанных с его оборотом.

Присутствующий на заседании Госсовета Татарстана корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" сообщает, что, в частности, депутаты республики приняли законодательную инициативу в адрес Госдумы России с правками закона "Об оружии", которой увеличивается возраст его покупки с 18 до 21 года.

"Данная мера представляется целесообразной ввиду участившихся случаев применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учебы, работы и т.д.", - говорится в материалах региональных законодателей.

Также предлагается распространить проведение проверки знаний безопасного обращения с оружием не реже одного раза в пять лет на владельцев охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, охотничьего огнестрельного комбинированного оружия.

"Различия в общественной опасности перечисленных видов оружия минимальны, все они представляют угрозу в неподготовленных руках, как для самого владельца, так и для окружающих", - отмечается в материалах.

Кроме того, предлагается ужесточить выдачу лицензий на приобретение оружия. В частности, не выдавать лицензию гражданам, наказанным за нанесение побоев, но не привлеченным к уголовной ответственности за это, в течение срока административного наказания.

Еще Госсовет Татарстана предлагает внести изменения в ст.20.8 КоАП РФ, исключив наказание по этой статье в виде штрафа, оставив лишь лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему за ношение оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее, после трагедии в Керчи, с инициативой повышения до 21 года возраста, когда разрешено приобретать гражданское огнестрельное оружие, выступила Росгвардия и экспертное сообщество.

В Керчи в политехническом колледже 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки он покончил с собой. В результате нападения погибли 20 человек, еще около 50 получили ранения.