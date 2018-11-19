Блокадную надпись "При обстреле эта сторона наиболее опасна" на Невском закрасили дважды за неделю

19.11.18 14:34

© РИА Новости. Б.Манушин

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Надпись "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" в центре Петербурге второй раз за неделю закрасили неизвестные, сообщила пресс-служба Центрального района северной столицы в понедельник.

В сообщении отмечается, что вандалы закрасили надпись на доме №14 по Невскому проспекту. "Первый раз (13 ноября - ИФ) краску удалили сотрудники 210-й школы, сегодня ситуация повторилась", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время белая краска отмыта. Районная администрация обратилась в Государственный музей городской скульптуры, на чьем учете находится объект, с просьбой провести реставрационные работы.

"Сотрудники правоохранительных органов устанавливают виновных в вандализме", - добавили в пресс-службе.

Между тем, в полиции Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что заявлений по данному поводу пока не поступало.

Надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" наносились в блокадном Ленинграде на северных и северо-восточных сторонах улиц, так как обстрел города вёлся с южного (Пулковские высоты) и юго-западного (Стрельна) направлений.

Надписи на чётной "солнечной" (наиболее опасной) стороне Невского проспекта были сделаны летом 1943 года бойцами местной противовоздушной обороны (МПВО) Татьяной Котовой, Анастасией Пашкиной и Любовью Герасимовой.

Аналогичные надписи сохранены на Лесном проспекте, Васильевском острове и в Кронштадте и являются одними из наиболее известных памятников времен блокады.

Вместе с тем, по данным Комитета по охране памятников Петербурга, в городе не сохранились подлинные предупреждающие надписи военного времени. Существующие мемориальные надписи воссозданы в 1960-1970-е годы как дань памяти героизму ленинградцев.