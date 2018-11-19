Затонувший в Мурманске плавдок будет поднят - глава Минпромторга РФ

19.11.18 14:59

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Плавучий док, затонувший в районе Мурманска при работах на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", будет поднят, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Будет точно подниматься, потому что иначе, во-первых, будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода", - сказал Д.Мантуров журналистам в понедельник.

Он сообщил, что в настоящее время на месте ЧП работает бригада водолазов, которая вырезает кусок металла для определения степени усталости металла.

"А что касается последующего ремонта "Адмирала Кузнецова": на сроки данная проблема никак не повлияет, потому что докование планируется по контракту только летом следующего года, либо весной 2020 года",- сообщил Д.Мантуров

Министр отметил, что к этому сроку надо будет решить вопрос с доком для "Адмирала Кузнецова".

"У нас есть ряд вариантов, как решить задачу: либо сделать конструкцию по сухому доку на 10-м заводе, что фактически через залив находится, либо рассматривается вопрос по приобретению готового дока. У нас еще есть резервные варианты по использованию сухого дока на Севастопольском заводе", - сказал Д.Мантуров.

Как сообщалось, в октябре на "Адмирала Кузнецова" в Мурманске упал кран. Инцидент произошел во время выхода авианосца из плавучего дока на АО "82 судоремонтный завод". Сам док затонул.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Впервые в истории ВМФ России было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР против боевиков в Сирии.