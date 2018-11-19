Культурные проекты в Свердловской области получат гранты на 50 млн рублей в 2019 году

19.11.18 15:12

© РИА Новости. Алексей Куденко

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Гранты губернатора Свердловской области получат 18 культурных проектов в 2019 году, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Всего на грантовую поддержку будет направлено 50 млн рублей.

"Объем финансирования каждого проекта составляет от 500 тысяч до 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Так, 7 млн рублей получит Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии на постановку оперетты Имре Кальмана "Сильва". Такая же сумма будет выделена Уральскому центру народного искусства.

Кроме того, за счет грантовых средств будут профинансированы гастроли Уральского государственного академического русского народного хора в Республику Крым.

Также по 3 млн рублей получат Свердловский областной конкурс театральных работ и фестиваль "Браво!", XIII международный театральный фестиваль современной драматургии "Коляда-Plays" и фестиваль Ural Music Night. По 500 тыс. рублей будет выделено на создание спектаклей "Огневушка" в Краснотурьинском театре кукол и "Голубая жизнь" в театре драмы Каменска-Уральского.

Отмечается, что губернатор Свердловской области Е.Куйвашев дал поручение в 2019 году поддержать инициативы, высказанные представителями театральной сферы.