Три волны реновации запланированы в расселяемых районах Москвы

19.11.18 15:27

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Переселение по программе реновации в каждом районе Москвы будет проводиться не более чем в три "волны", заявил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы активно продолжаем работу по подбору новых площадок для строительства жилья в рамках программы реновации. Перед нами стоит задача переселить каждый район не более чем в три "волны", - сказал М.Хуснуллин на фестивале "Зодчество" в Манеже.

По его словам, на сегодня в стадии проработки и проектирования находятся 282 стартовые площадки с градостроительным потенциалом около 4,5 млн кв.м недвижимости.

"Мы не просто отсматриваем, мы инспектируем все городские территории, в том числе, и площадки, занятые долгостроями, плохо используемые или брошенные, участки с обременениями. Мы планируем до конца следующего года довести градостроительный потенциал стартовых площадок до 6 млн кв.м", - отметил заммэра.

Принятая прошлым летом программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 тыс. 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 30 млн кв.м жилья.