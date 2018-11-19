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19.11.18 15:39
Бывший глава района стал вице-премьером ингушского правительства
"Заместитель председателя правительства Магомед Ужахов освобожден от занимаемой должности в соответствии с указом главы республики. Ужахов покинул пост вице-премьера по собственному желанию. Его место занял Исропил Латыров", - сказано в сообщении.
Отмечается, что премьер Ингушетии Зялимхан Евлоев представил нового зампреда на утреннем планерном совещании. И.Латыров будет курировать вопросы ЖКХ, гражданской обороны и безопасности, АПК, земельные и имущественные отношения, а также экологию.
З.Евлоев поблагодарил М.Ужахова за проделанную добросовестную работу на посту зампреда, а И.Латырову пожелал удачи на новой должности.
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