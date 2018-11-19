Российские космонавты планируют двухнедельную миссию на Луне в начале 2030-х годов

19.11.18 16:26

© РИА Новости. Александр Гальперин

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов, говорится в дорожной карте Лунной программы России.

Дорожная карта была представлена в презентации генконструктора РКК "Энергия" Евгения Микрина. Согласно дорожной карте, продолжительность миссии составит 14 суток, для ее реализации может быть задействована окололунная станция.

В рамках Отечественной лунной программы в конце 2020-х голов планируется провести высадку лунного модуля в беспилотном варианте.

Презентация была представлена в рамках выступления Е.Микрина на конференции, посвящённой 20-летию МКС.

Между тем, ранее высадка космонавтов на Луне была запланирована к 2030 году. В тезисах Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы, опубликованных на сайте Роскосмоса в июне 2016 года, говорилось: "В 2023 году планируется провести первый пуск с экипажем к МКС. Также Программа предусматривает создание необходимого задела для полномасштабного исследования Луны после 2025 года и осуществление к 2030 году высадки человека на Луну".