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19.11.18 16:26
Российские космонавты планируют двухнедельную миссию на Луне в начале 2030-х годов
Дорожная карта была представлена в презентации генконструктора РКК "Энергия" Евгения Микрина. Согласно дорожной карте, продолжительность миссии составит 14 суток, для ее реализации может быть задействована окололунная станция.
В рамках Отечественной лунной программы в конце 2020-х голов планируется провести высадку лунного модуля в беспилотном варианте.
Презентация была представлена в рамках выступления Е.Микрина на конференции, посвящённой 20-летию МКС.
Между тем, ранее высадка космонавтов на Луне была запланирована к 2030 году. В тезисах Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы, опубликованных на сайте Роскосмоса в июне 2016 года, говорилось: "В 2023 году планируется провести первый пуск с экипажем к МКС. Также Программа предусматривает создание необходимого задела для полномасштабного исследования Луны после 2025 года и осуществление к 2030 году высадки человека на Луну".
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